Migranti: Letta, 'sentenza su Lucano incredibile, sono esterrefatto'

"Solidarietà e vicinanza a Mimmo Lucano. Quello che è successo è incredibile: il raddoppio di quanto chiesto dal pm, non so quante volte capita... Io sono esterrefatto per quanto accaduto". Così Enrico Lertta a Porta a Porta in onda questa sera.

"Le sentenze si rispettano sempre, ma ho come l'impressione che in questo caso ci sia magari il gioco della prima sentenza che deve essere sproporzionata, perchè poi si pensa che tanto quella successiva ridimensionerà. Io credo che si dia un messaggio terribile, pesantissimo. Un messaggio che credo farò anche crescere la sfiducia nella magistratura. Leggeremo" le carte "però in questo momento chiunque non che può restare esterrefatto".