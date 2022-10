Migranti, l'eurodeputata fiammingo-burkinabé: "Meloni? Politica Ue ha fatto 5mila morti"

La politica dell'Ue per i flussi di migranti, che "non esiste", ha prodotto come "unico risultato" ben "5mila morti in mare" negli ultimi "12 mesi". Il controllo e la selezione degli ingressi è di fatto esternalizzato ai "trafficanti di esseri umani", che diventano "sempre più ricchi" e commettono "crimini", dei quali, se in Europa continuiamo a "non fare niente", siamo "di fatto complici". E' molto "più umano" difendere "il confine esterno" della zona Schengen ed avere "un dialogo con i Paesi terzi", riprendendo in mano il "controllo" dei flussi, oggi affidato nella pratica ai trafficanti.

A dirlo all'Adnkronos, dopo il discorso di ieri della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera che ha affrontato anche il tema degli sbarchi sulle coste italiane, è l'eurodeputata dell'N-Va (Nieuw-Vlaamse Alliantie, Nuova Alleanza Fiamminga) Assita Kanko, cittadina belga e nata a Godyr, nel Burkina Faso centro-occidentale. L'N-Va, un partito autonomista fiammingo, fa parte del gruppo parlamentare dell'Ecr, come Fratelli d'Italia, ma non del partito, che Meloni presiede.

Kanko premette di non aver sentito il discorso di Meloni, ma di averne solo letto sulla stampa. "In generale, per quanto riguarda la politica migratoria - dice - ho letto oggi sulla stampa fiamminga che negli ultimi 12 mesi sono morte 5mila persone in mare, mentre tentavano di raggiungere l'Europa. E leggendo questo e anche ciò che ha detto Giorgia Meloni, questo è unicamente il risultato della politica migratoria dell'Ue. Da quando sono state fatte proposte nel 2020" per riformare la politica delle migrazioni, "proposte molto valide, nulla è andato avanti. L'unica cosa che posso dire è che è molto triste".

A livello europeo sulla riforma delle politiche migratorie, ancora ferme al sistema di Dublino, "non si è mosso nulla: quand'è - sottolinea Kanko - che prenderemo sul serio il fatto che se l'Ue non aggiusta la sua politica migratoria, continueremo a vedere persone morire in mare e i trafficanti di uomini diventare sempre più ricchi? E' quello cui stiamo contribuendo, non avendo una politica seria. E' più umano proteggere i confini esterni e avere un dialogo con i Paesi terzi, per essere sicuri di avere la guida di questi processi. Per il momento, solo i trafficanti di esseri umani hanno il controllo della nostra politica migratoria".

Le migrazioni sono un tema sul quale il confronto è difficile: "La mia esperienza nel Parlamento Europeo - afferma Kanko - è che quando le persone parlano di migrazioni, diventano emotive: si dividono tra buoni e cattivi e non prendono alcuna decisione. E' quello che succede ogni volta, ma credo che non aiuti nessuno. Solo un approccio pragmatico - sottolinea - può risolvere il problema: negandolo o accusandoci gli uni con gli altri non lo risolveremo".

Uno dei problemi è che il sistema attuale 'esternalizza' di fatto la selezione degli arrivi in Ue ai trafficanti: "Esattamente - risponde - diventano molto ricchi e oltretutto, con quei soldi, aumentano la criminalità, costringendo le donne a prostituirsi", per esempio. "Se non facciamo niente, siamo de facto complici di questi crimini".

"Dobbiamo riprendere in mano la politica migratoria - prosegue Kanko - essere pragmatici e trasformarla in qualcosa di bello: se riportiamo la politica sotto controllo, possiamo disporre di denaro per aiutare i rifugiati dove veramente ne hanno bisogno, nelle loro regioni per esempio. Possiamo anche avere più tempo e soldi per accompagnare le persone nell'integrazione, facendo in modo che rispettino i nostri valori, quando sono in Europa".

Il problema è che i Paesi membri sono profondamente divisi sulle soluzioni: "E' un tema politicamente sensibile - osserva l'eurodeputata - e c'è la competenza degli Stati membri. Ma a livello europeo dobbiamo aggiungere valore: dobbiamo agire, cosa che non stiamo facendo. La Commissione Europea ha presentato una proposta, ma non ne è uscito nulla".

Per Kanko "bisogna smetterla con gli argomenti emotivi, che sono normali e importanti trattandosi di esseri umani: dobbiamo riconoscerci gli uni con gli altri e fare qualcosa. Ci sono solo commenti su cosa fa quello o quell'altro, ma non si muove nulla. La politica migratoria dell'Ue non esiste, è una grossa bugia", dice.

Meloni potrebbe contribuire a smuovere le acque? "Non legherei la cosa - risponde - al cambio di governo in Italia ma, se guardiamo al fatto che sono morte 5mila persone in mare negli ultimi 12 mesi, i membri del Consiglio devono sedersi e fare qualcosa. Anche il Parlamento Europeo deve andare avanti".

Comunque, osserva, "nessuno diventa primo ministro se non ha intenzione di fare delle cose. Ma vedremo quali sono le proposte della Commissione e del Consiglio: il Parlamento Europeo non ha il potere di iniziativa legislativa, quindi dobbiamo aspettare. Ma con i file che già abbiamo - conclude - dobbiamo avere il coraggio di andare avanti e di agire" per gestire i flussi di migranti diretti verso il territorio Ue.

