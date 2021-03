Migranti, Lucano: "Casarini resista, vogliono far passare senso umanità per reato"

(Adnkronos)

"A Casarini voglio dire di andare avanti con la forza del coraggio e della coscienza. Vogliono far passare il senso di umanità per reato". A dirlo all’AdnKronos è l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, sotto processo per la gestione dei progetti di accoglienza dei migranti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla cui storia si è paragonato proprio Luca Casarini, ex capo Missione della nave Mare Jonio indagato, anche lui, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

"Casarini - insiste Lucano - deve resistere, resistere con la forza della coscienza, l’unica cosa che traccia la strada, una luce. E quello che ha dato coraggio anche a me, insieme alla solidarietà delle persone, un ‘fiume’ che si è riversato su Riace. Voglio mandare un abbraccio a Casarini e l’invito a resistere, la luce dell’umanità passa da questo, da un calvario ma anche dalla consapevolezza di poter dire che abbiamo fatto qualcosa". Casarini, infatti, ha affermato che contro di lui è stata "messa in campo una macchina del fango per bloccare" lo loro attività, un’operazione, ha sottolineato, "tipo Mimmo Lucano".

Le leggi, ricorda Lucano, "sono fatte da chi in quel preciso momento politico esprime la forza della maggioranza, ma non significa che quelle stesse leggi alcune volte vadano nella direzione opposta al rispetto dei diritti umani, della dignità degli esseri umani. Io non conosco il caso di Casarini, ma a lui esprimo il massimo della mia solidarietà".

Poi Lucano aggiunge: "Perché vengono criminalizzate la solidarietà e l’umanità? Si è uomini quando non si rimane insensibili di fronte alla sofferenza umana, anche se viene più facile essere privi di quel senso di ribellione rispetto alle ingiustizie, è più facile essere egoisti. Ma questo non è più possibile. Altrimenti cosa ci rimane? Guardiamo cosa succede sulla rotta balcanica, con esseri umani in fuga".

"C’è chi perseguita e chi è perseguitato e fugge dalla guerra. I rifugiati sono in fuga dalle guerre, dalle persecuzioni, dalla povertà e dai drammi sociali che vivono nella loro terra. Tutto ciò - ricorda l'ex sindaco di Riace - è causato dall’Occidente ricco, dalle colonizzazioni, dalle guerre, dalla vendita delle armi, dal saccheggio dei territori per trovare le materie prime che servono al ricco Occidente, e a queste persone l’ultima alternativa che rimane è fare questi viaggi. Ma quando arrivano, noi li giudichiamo. Ma chi siamo noi per giudicare? Prima li obblighiamo a scappare e poi ti giudichiamo?".

Per queste persone, conclude Lucano, "il dramma non finisce mai. Quindi mi chiedo: chi è davvero in regola, quelli che hanno le imbarcazioni di lusso, con tutti i comfort e il miglior cibo, o chi si aggrappa alle onde? Perciò dico, Casarini vada avanti, deve resistere con la sua coscienza e il suo coraggio".