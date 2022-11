Migranti, marittimista Loffreda: "Ocean Viking si arrende, aveva firmato Codice condotta"

"Ocean Viking si arrende allo stato italiano desistendo dal procedere verso uno dei nostri porti e dirigendosi verso la Francia". La nave della società armatrice Sos Mediterranee, battente bandiera norvegese, "si è resa evidentemente conto che la posizione del nostro governo è fondata in punto di diritto, tanto più che la Sos Mediterranee l'11 agosto 2017 aveva sottoscritto presso il Viminale il Codice di condotta per le operazioni di salvataggio dei migranti in mare", contenente tutte le regole che andrebbero seguite per poter svolgere le suddette operazioni. Lo dice il marittimista Giuseppe Loffreda all'Adnkronos dopo l'annuncio di Ocean Viking di fare rotta verso la Corsica.

Il codice di condotta tra l'altro prevede che le Ong che imbarcano immigrati "hanno accettato il principio della legge e della giurisdizione dello stato di bandiera della nave in base alla Unclos e ad altre norme applicabili del diritto internazionale", conclude il marittimista. (di Roberta Lanzara)