Migranti, Mattarella: "Il cordoglio deve tradursi in scelte concrete"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto oggi a Potenza all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università della Basilicata. "Di fronte all'evento drammatico che si è consumato" a Cutro, ha detto Mattarella, "ma ancor più a quel che questo raffigura di condizione drammatiche" in Afghanistan "come in altri Paesi, il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti: dell'Italia, per la sua parte, dell'Unione europea, di tutti i Paesi che ne fanno parte, perché questa è la risposta vera da dare a quel che è avvenuto, a queste condizioni che, con violazioni di diritti umani e della libertà, colpiscono tutti, in qualunque parte del mondo".