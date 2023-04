Migranti, Meloni: "Frontiera sud Mediterraneo è problema intera Europa"

Per la premier Meloni "il problema della frontiera sud del Mediterraneo non è solo dell'Italia ma dell'intera Europa". La presidente del Consiglio che esprime preoccupazione per una potenziale ondata di 900mila migranti che si preparano a sbarcare sulle coste europee. Secondo Meloni, "non possiamo permettere che siano i trafficanti a scegliere chi arriva in Italia". Per la premier, "l'Ue deve dare vita a un'operazione navale e aerea per la sorveglianza del Mediterraneo e il contrasto ai trafficanti".