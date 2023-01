Migranti, Meloni: "Piano Mattei interesse Europa o resta approccio miope"

"La migrazione è sempre la risposta a una mancanza di opportunità". E' quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Algeri a proposito dei possibili interessi dell'Europa sul cosiddetto piano Mattei, caldeggiato dal governo italiano. "Per cui se non si pone contestualmente al bloccare i flussi irregolari -obiettivo che l'Italia si dà- anche il problema che quelle persone che scappano possano rimanere nelle loro nazioni, continueremo ad affrontare la materia in modo miope". "Credo che sia interesse geopolitico dell'Europa intera" essere più presente in Africa, "anche per arginare la presenza della Russia, della Cina".