Migranti, mons. Perego (Cei): "Strage Egeo tra le più gravi, vergogna per le democrazie"

“La tragedia dell’imbarcazione inabissata nel Mediterraneo al largo della Grecia sarà alla fine una delle più gravi degli ultimi dieci anni se si confermerà il numero di coloro che viaggiavano sull’imbarcazione partita dalla Libia”. Lo denuncia Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei che si occupa di migranti nonché presidente di Migrantes, in una dichiarazione all’Adnkronos dopo la nuova strage di migranti nell’Egeo con almeno 78 morti e 104 superstiti. “ La tragedia - osserva l’esponente della Cei - ripropone la necessità di canali regolari d’ingresso in Europa e un’operazione come ‘mare nostrum’: due temi assenti nella recente proposta dei Ministri dell’interno in Europa. I morti nel Mediterraneo crescono mentre cala la solidarietà europea. È un sogno e al tempo stesso una vergogna per le democrazie in Europa pensare di fermare i migranti in fuga -110 milioni ormai lo scorso anno- in campi profughi al di là del Mediterraneo o in presunti paesi sicuri”.