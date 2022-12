Nonostante le manovre dei rianimatori la piccola non ce l’ha fatta

Una bambina di 5 anni è morta dopo il naufragio di un barcone avvenuto al largo di Lampedusa. Nonostante le manovre dei rianimatori la bimba, come confermano fonti all'Adnkronos, non ce l’ha fatta. La piccola è morta al poliambulatorio dove era stata portata dopo il naufragio. Un altro bambino invece si è ripreso e al momento è in discrete condizioni.