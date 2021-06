Migranti, naufragio a largo della Tunisia: almeno 23 dispersi

Sono almeno 23 i migranti dispersi in seguito al naufragio dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano al largo della Tunisia, mentre sono stati recuperati i corpi di due vittime. Lo ha reso noto la Mezzaluna rossa della Tunisia. Secondo la Marina di Tunisi il naufragio è avvenuto a 67 chilometri dalla costa della Tunisia. L'imbarcazione, che era partita da Zuwara in Libia ed era diretta in Europa, è stata intercettata vicino alla piattaforma petrolifera Miskar.

Sull'imbarcazione viaggiavano 37 eritrei, 32 sudanesi e un egiziano di età compresa tra i 15 e i 40 anni. "Il confine europeo continua a uccidere", scrive Alarm Phone.