Naufragata un'imbarcazione diretta in Europa. Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa tunisina

Un'altra tragedia dell'immigrazione, ancora persone morte in mare. Sono almeno 57 i migranti annegati al largo della Tunisia, dove è naufragata un'imbarcazione diretta in Europa. Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa tunisina su Twitter, spiegando che 33 persone sono state tratte in salvo.