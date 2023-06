Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: 44 in salvo e 3 dispersi

Un barchino di circa 6 metri è affondato durante la notte in area Sar

Ancora un naufragio al largo di Lampedusa. Un barchino di circa 6 metri è affondato durante la notte in area Sar: 44 migranti, fra cui 6 donne, sono stati tratti in salvo da una mototevedetta della Guardia costiera ma a bordo, secondo i superstiti, ci sarebbero state altre tre persone che al momento risultano disperse. I migranti soccorsi sono stati portati al molo Favarolo di Lampedusa.

Avrebbero pagato circa 3mila dinari libici per partire da Sfax, in Tunisia, è arrivare in Italia. A raccontarlo sono stati alcuni dei 44 migranti protagonisti del naufragio. I migranti sarebbero originari del Burkina Faso, Camerun, Gambia, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Sudan e Algeria.