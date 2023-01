Migranti, Ocean Viking ad Ancona. Geo Barents ancora in navigazione

Le pessime condizioni del mare faranno ritardare l'arrivo in porto, previsto non prima di stasera o forse domani mattina

E' ancora in navigazione verso Ancona la Geo Barents con a bordo 73 migranti. Ieri sera l'equipaggio ha fatto sapere che le pessime condizioni del mare faranno ritardare l'arrivo in porto, previsto non prima di stasera o forse domani mattina. "Il ponte inferiore della GeoBarents è allagato - riferiscono da Medici senza frontiere - I sopravvissuti a bordo sono stati evacuati sul ponte superiore. Tutti mostrano sintomi di mal di mare. Data la difficile navigazione, potremmo arrivare ad #Ancona con un giorno di ritardo".

Ieri sera invece la Ocean Viking, con a bordo 37 migranti, di cui 12 minorenni, ha attaccato alla banchina 22 del porto di Ancona. Anche lei ha dovuto affrontare una difficile navigazione. "I sopravvissuti hanno dovuto fare i conti con venti da 40 nodi e onde fino a 6 metri. Quasi tutti hanno sofferto di mal di mare - sottolineano da Sos Mediterranee - Tutto ciò poteva essere evitato con l'assegnazione di un porto sicuro più vicino".