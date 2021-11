Migranti, oltre 1.100 persone in attesa di un porto dove sbarcare

Restano ancora in attesa di un porto sicuro di sbarco gli oltre 1.100 migranti salvati in diverse operazioni in acque internazionali e ora a bordo delle navi umanitarie Sea Eye 4 e Ocean Viking. "In sole 48 ore, il nostro equipaggio ha salvato oltre 800 persone - scrive su Twitter l'ong tedesca -. Tra i sopravvissuti ci sono bambini, donne incinte e feriti. Per tutti, l'eccezionale situazione a bordo deve cessare immediatamente. Abbiamo bisogno di un rifugio sicuro".