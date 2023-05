Migranti, Parigi frena. Tajani: "Da Francia pugnalata alla schiena"

La Francia prova a smorzare la polemica innescata dalle parole del ministro dell’Interno Darmanin sulla questione migranti. Secondo il portavoce del governo di Parigi Olivier Véran, "non c'era alcuna volontà da parte del ministro dell'Interno di ostracizzare in alcun modo l'Italia e rassicuro gli italiani che ci stanno guardando".

Parole che secondo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mostrano come il governo francese non la pensi come il ministro dell'Interno. "Mi pare che le parole pronunciate dal portavoce vadano nella direzione di chi ha compreso di avere commesso un errore molto grave, di avere offeso un Paese come l'Italia e il suo governo", ha dichiarato Tajani a RaiNews24. "È stata una sorta di pugnalata alla schiena ma mi auguro che siano solo le parole di un ministro che è in campagna elettorale - ha detto - noi non abbiamo nessuna voglia di interrompere relazioni o avere reazioni negative con la Francia".

Ieri Gérald Darmanin aveva affermato che il primo ministro italiano Giorgia Meloni "non è stata in grado di risolvere le questioni migratorie per le quali è stata eletta". Immediatamente il capo della diplomazia italiana Antonio Tajani, che avrebbe dovuto avere nella stessa serata a Parigi un incontro con la sua omologa Catherine Colonna, aveva annullato la visita, giudicando "inaccettabili" simili affermazioni.

"Ho annullato la visita in Francia perché sono ministro degli Esteri della Repubblica italiana, non posso accettare come rappresentante degli italiani che la mia nazione, la mia patria, venga offesa senza alcun motivo", ha spiegato Tajani, sottolineando che "poi ci saranno atti riparatori. Io mi auguro che la Francia, e deciderà chi dovrà farlo, prenda le distanze da quanto successo ieri. Il comunicato non era sufficiente, era molto tiepido, si capiva il disappunto del governo francese ma le offese sono state talmente forti e gravi che meritavano una risposta".

"Continuiamo a lavorare con gli italiani", ha detto il portavoce del governo francese, ripreso dal Dernières Nouvelles d'Alsace. “Gli italiani... ci discutiamo, amano la politica, si assumono le scelte che fanno e vogliono essere lasciati liberi di farlo”, ha spiegato, “e questo è un bene, perché non abbiamo intenzione di fare diversamente”.

Il portavoce ha inoltre ricordato che la l'Italia “accoglie la maggior parte barconi” di migranti, e “quindi lavoriamo sistematicamente con gli italiani secondo le regole di ridistribuzione. Siamo intimamente legati dalla nostra storia, da questioni economiche, sociali, culturali, ma anche migratorie".