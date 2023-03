Il ministro degli Iterni Piantedosi non esclude nuovi click day per gli ingressi regolari di migranti in Italia dopo l'overbooking registrato l'ultima volta. Le domande presentate sono state quasi il triplo dei posti disponibili. A chiedere un ulteriore provvedimento per consentire nuove quote di ingresso è stata in special modo la Coldiretti che stima in 100mila lavoratori la manodopera mancante nelle campagne.