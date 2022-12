Migranti, Piantedosi: "Stiamo lavorando a un codice di condotta nazionale per navi ong"

"Stiamo lavorando ad un codice di condotta nazionale. Speriamo che questo possa saldarsi con un codice di condotta condiviso anche dai nostri partner europei". Così all'Adnkronos a margine dell'intervento alle celebrazioni del decennale di Fdi, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che aggiunge: "Come avete visto anche nei consigli Ue degli affari interni c'è stato il commissario Schinas che ha parlato di far west da regolare. Vedremo se avremo comunanza di intenzioni".

La vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, aveva affermato al termine del consiglio Ue sui migranti a fine novembre che "le operazioni delle Ong non sono un tabù, si deve discuterne perché stiamo parlando della vita delle persone. Le operazioni nel Mediterraneo non possono avvenire in una situazione da Far West".