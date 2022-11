Migranti, Porro (Sos Mediterranee): "Ocean Viking punta verso la Francia" - Video

"Ci stiamo dirigendo verso la Francia, può essere la Corsica o Marsiglia, ma entro 24-48 ore questa brutta avventura sarà risolta. La situazione a bordo è critica". Lo afferma Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee Italia, sulla Ocean Viking. "La dichiarazione della portavoce francese - aggiunge parlando i giornalisti dal porto di Catania- guarda al futuro più che al passato, cioè la necessità da parte dell'Italia di farsi carico delle proprie responsabilità". "Non bisogna confondere - conclude Porro - il soccorso in mare, che deve finire in un luogo sicuro e in fretta. La geografia dice Italia o Malta. Il processo di ricollocazione deve essere europeo e solidale". (di Francesco Bianco)