Migranti, presidenza Ue: "Oltre 400 morti in primi tre mesi 2023, massimo ultimi 6 anni"

Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, "oltre 400 migranti sono morti nel primo trimestre del 2023. Non avevamo visto un trimestre così letale in questi ultimi sei anni". Lo dice Jessika Roswall, ministra svedese degli Affari Europei, aprendo il dibattito sulle migrazioni nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

La ministra si dice "addolorata" per la perdita di così tante vite e ritiene che sia una "situazione insostenibile ed inaccettabile". La presidenza svedese, conclude, "svolgerà il suo ruolo per onorare l’accordo che è stato trovato tra il Parlamento e la presidenza del Consiglio per riformare" la legislazione sulle migrazioni e l'asilo "prima delle prossime elezioni dell’anno prossimo al Parlamento Europeo", conclude.