Migranti, Provenzano a Piantedosi: "Non troverà risposta nel cellulare" - Video

Replica infuocata di Giuseppe Provenzano in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Matteo Piantedosi sul naufragio dei migranti di Steccato di Cutro lo scorso 26 febbraio. Il deputato del Partito Democratico critica la ricostruzione del titolare del Viminale fatta poco prima, incalzandolo con una serie di domande. Ma l’attenzione del ministro in quel momento è rivolta al suo telefono, al punto che Provenzano sbotta: "Non sarà nel suo cellulare che troverà la risposta".