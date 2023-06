Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: oltre 1.100 in poco più di 24 ore

Raffica di sbarchi a Lampedusa, dove oltre 1.100 migranti sono arrivati in poco più di 24 ore complici le condizioni meteo favorevoli. Critica la situazione nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove sono circa 1.300 gli ospiti. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, lavora senza sosta al piano di trasferimenti: per 230 è stato previsto l'imbarco sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Altri 200 circa dovrebbero lasciare l'isola stasera, mentre per altri 600 è previsto l'imbarco domani su nave Dattilo.

SBARCHI - Dalla mezzanotte e sino alle 4 del mattino sono stati 9 gli approdi con un totale di 560 persone arrivate. Si aggiungono a 546 giunti ieri con 14 differenti sbarchi. Un vero e proprio tour de force per gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, mentre continuano a susseguirsi le segnalazioni. Ad approdare al molo Favaloro soprattutto gruppi di una quantina di migranti, ad eccezione di due maxi sbarchi di 134 (tra cui 14 donne e 8 minori) e di 129 (tra cui 7 donne e 4 minori) persone. Tra i migranti arrivati sulla più grande delle Pelagie e condotti all'hotspot ci sono anche 59 donne e 19 minori.

Ieri intanto nel centro di contrada Imbriacola si sono registrati attimi di paura per un incendio divampato accidentalmente in uno dei padiglioni. Le fiamme prontamente spente dai vigili del fuoco non hanno causato feriti. Lievi i danni alla struttura.