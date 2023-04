Migranti, Schifani "Non avrei usato parole Lollobrigida"

"Per me l'essere umano esiste e merita rispetto nella sua dignità umana, etica e sociale"

"Io non avrei detto quello che ha detto il ministro Lollobrigida, per me l'essere umano esiste e merita rispetto nella sua dignità umana, etica e sociale, al di là del colore de colore della pelle e della sua provenienza. La frase del ministro ha destato polemiche ma non intendo entrare nel merito". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenendo a Timeline su Skytg24 dopo le polemiche per le parole del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, che aveva parlato di "sostituzione etnica".