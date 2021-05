Migranti, Sea Eye 4 verso Palermo: a bordo oltre 400 persone

Dopo il 'no' di Malta si dirige a Palermo la Sea Eye 4 con a bordo oltre 400 migranti soccorsi al largo della Libia in diverse operazioni. Tra loro ci sono anche 150 minori. Ieri proprio il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, si era detto pronto ad accogliere la nave della Ong tedesca. "Sea Eye 4 raggiungerà oggi la sua destinazione originale Palermo - scrive Gorden Isler, presidente dell’ong tedesca -. Finora non c'è coordinamento da parte delle autorità europee. Giovedì sera il tempo peggiora. Abbiamo 150 minori a bordo! Noi chiediamo alla guardia costiera coordinamento urgente!".