Migranti, sindaci Pd contro abolizione protezione speciale

In un documento congiunto i sindaci del Pd delle grandi città, da Roma a Milano, da Torino a Bologna, da Firenze a Napoli, lanciano l'allarme sul rischio smantellamento del sistema di accoglienza dei migranti e chiedono al Governo di ripensarci e di lavorare per l'integrazione in materia di immigrazione, anche con lo ius scholae. Opposizioni pronte a dare battaglia in commissione e in Aula al Senato sulla stretta sulla protezione speciale da oggi alla prova del voto.