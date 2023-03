Migranti, sindaco Crotone: ''Non vanno lasciati in mare neppure un minuto''

"Le persone non vanno lasciate in mare neppure un minuto. Punto. Non c’è molto da aggiungere. Basta con questa ipocrisia, la verità è che i migranti Non li vuole nessuno". A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, di un movimento civico. Parlando dei decreto recenti sulle ong, Voce dice: "facciamo arrivare i migranti nei porti ‘Rossi’ (amministrati da sindaci di centrosinistra ndr)? L’umanità non ha colori, la gente si salva e basta". E aggiunge: "Ieri ho detto a Piantedosi una cosa semplice, prima che l’Europa si faccia carico dell’emergenza è l’Italia che si deve fare carico del problema" .

E ancora su Piantedosi che ieri h detto che non bisogna fare partire i migranti, il sindaco dice: "ma come si fa? Intanto bisogna prendere coscienza che queste persone partono e che bisogno agire. Poi che si possa fare meglio con accordi e’ un altro conto. Ma ripeto: Qui senza ipocrisia bisogna dire Le cose come stanno, non li vuole nessuno." Il sindaco è appena uscito dal palasport di Crotone dove sono state sistemate le salme.

" E' terribile perché sono scene che abbiamo già visto, ma toccarle con mano è diverso. Toccare con mano la disperazione dei familiari- dice - Trovare contemporaneamente sessanta posti al cimitero è difficile: al cimitero di Crotone noi non abbiamo posto ad esempio per seppellirli. Vedremo come evolverà la situazione. a dopo 24 ore vanno sigillate le salme, qui ci sono interi nucleo familiari e altri dovevano congiungersi".