Migranti, Siulp Roma, 'in commissariati ancora minori non accompagnati in attesa di sistemazione'

Ancora minori stranieri non accompagnati Commissariati romani. Nonostante la denuncia del Siulp capitolino all'Adnkronos ormai due settimane fa, nel distretto di Porta Pia i sindacalisti testimoniano con foto una situazione che descrivono come "ignobile", con i ragazzini costretti a dormire a terra, non avendo altra sistemazione in strutture idonee. "Lo stesso avviene negli altri commissariati romani - spiega il segretario generale Ignazio Caprarotta all'Adnkronos - ed è intollerabile per loro e per noi operatori. Ancora stiamo in una situazione emergenza e denunciamo con forza la mancata presa di posizione delle istituzioni capitoline in favore di questa piaga sociale che inadeguatamente viene a gravare sugli operatori della Polizia di Stato, distogliendoli dai compiti di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità organizzata".