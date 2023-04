Migranti, Tajani: "Insieme a Tunisia contro trafficanti esseri umani"

''Per la Tunisia e per l'Itaia è fondamentale la lotta ai trafficanti degli esseri umani''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine di un incontro con il capo della diplomazia tunisina Nabil Ammar alla Farnesina. ''La cooperazione tra i nostri due Paesi è seria, ci sono già accordi che continueranno a essere in vigore e che saranno implementati'', ha aggiunto Tajani sottolineando ''l'azione comune per contrastare questo fenomeno preoccupante''. Il titolare della Farnesina ha quindi detto che ''lavoreremo mano nella mano con la Tunisia per sconfiggere questo flagello inaccettabile che continua a provocare tante morti nel Mediterraneo'', con una ''collaborazione a breve, medio e lungo termine''.