Migranti, traffico di esseri umani: 5 arresti a Lampedusa

Cinque persone sono state fermate dalla Gdf con l'accusa di traffico di esseri umani a Lampedusa. I finanzieri della Sezione Operativa Navale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto i membri dell'equipaggio di un peschereccio, con l'accusa di aver consentito l'ingresso irregolare in Italia di 11 migranti. A seguito di una segnalazione pervenuta da un velivolo dell'assetto Frontex su un motopesca, già in acque territoriali italiane, che dirigeva verso Lampedusa con al traino un natante in ferro, sul posto sono state inviate la vedetta V.7007 della Sezione Operativa navale di Lampedusa e il Guardacoste G.206 Corrias della Sezione Operativa Navale di Milazzo. A bordo delll'imbarcazione in ferro gli 11 migranti, tra cui donne e bimbi. I militari hanno preso il controllo del motopesca, sospettato di essere coinvolto nel traffico di migranti, attraccando poi a Lampedusa. Gli immigrati, invece, sono stati trasbordati sulle unita' navali e trasferiti all'hotspot dell'isola. I 5 fermati sono stati condotti nel carcere di Agrigento.