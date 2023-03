In merito ai rilievi mossi al decreto legge 1/2023 in materia di ricerca e soccorso in mare dal Consiglio d'Europa "non siamo nella posizione per commentare. Nei giorni scorsi c'è stata una riunione del gruppo di contatto per le operazioni di ricerca e soccorso. Siamo in contatto con le autorità italiane e il dialogo continua". Lo dice la portavoce della Commissione Europea per le Migrazioni Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.