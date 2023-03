Migranti, Ue: "Daremo più imbarcazioni ad autorità Libia"

Alla Guardia Costiera libica "arriveranno altre imbarcazioni" per controllare meglio le acque davanti alle loro coste. Lo ha detto la portavoce della Commissione Europea Ana Pisonero, rispondendo, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, in merito all'ultimo naufragio al largo delle coste libiche. "Quando ci sono persone in pericolo" in mare, "è obbligatorio intervenire", ha aggiunto la portavoce.