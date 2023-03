Arrivano alla spicciolata sulla spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone) con mazzi di fiori tra le mani per rendere omaggio alle vittime del naufragio di domenica. Sono semplici cittadini, che arrivano da Steccato, Botricello e anche da Cotrone per partecipare alla Via crucis che prenderà il via alle 15.30 dal lungomare di Steccato. Parteciperà anche il vescovo Angelo Raffaele Panzetta.