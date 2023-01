Migranti, Viminale: nel 2022 sbarcati oltre 100mila in Italia

I dati del ministero: quasi 40mila migranti in più rispetto al 2021

Cresce il numero degli sbarchi in Italia nel 2022. Secondo i dati del Viminale aggiornati a fine dicembre, i migranti sbarcati sulle nostre coste sono stati oltre 100mila (104.061) rispetto ai 67.034 del 2021 e ai 34.134 del 2020. In particolare, il maggio numero di sbarchi si è registrato il 28 dicembre scorso (939) mentre il mese in cui si sono contati più arrivi è stato agosto 16.822.

Fra i Paesi di origine dei migranti, al primo posto figura l’Egitto (20.509), seguono Tunisia (18.129), Bangladesh (14.932), Siria (8.594) e Afghanistan (7.241). Infine, i minori non accompagnati nel 2022 sono stati 12.687, rispetto ai 10.053 del 2021 e ai 4.687 del 2020.