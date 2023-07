Milan, come sta Bennacer? Le ultime

Il Milan dovrà fare a meno Isamel Bennacer nella prima parte della prossima stagione. Il centrocampista rossonero, che si è fermato un mese fa per un brutto infortunio al ginocchio destro, dovrebbe rimanere a riposo almeno per sei mesi.

Proprio del suo ritorno in campo e dei suoi tempi di recupero, ha parlato Djamel Belmadi, CT dell’Algeria, in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: "Ovviamente mi piacerebbe avere Bennacer ma non possiamo speculare sul suo infortunio. La stampa non lo sa e il suo club non ha comunicato con precisione. Sai cos’è il segreto medico? 4 mesi, 6 mesi, 7 mesi di indisponibilità, non possiamo saperlo con esattezza. È un infortunio molto raro alla sua età e complesso".

Il centrocampista salterà molto probabilmente, dunque, tutto il girone d'andata del prossimo campionato. Per i fantallenatori potrebbe diventare nuovamente appetibile per le aste invernali di riparazione.

Fantacalcio.it per Adnkronos