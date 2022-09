Champions League, il Milan affronterà oggi venerdì 14 settembre allo stadio Meazza di Milano la Dinamo Zagabria alle 18.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La sfida sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +.

Leggi anche Juventus-Benfica, dove vederla oggi in tv e streaming