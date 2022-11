Il Milan supera 2-1 la Fiorentina in un match della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza'. Al vantaggio rossonero con Leao al 2', replica Barak al 28'; il gol decisivo è un'autorete di Milenkovic al 92'. In classifica i rossoneri sono secondi con 33 punti, 8 in meno del Napoli capolista, mentre i viola sono al 10° posto a quota 19 insieme al Bologna.