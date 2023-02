Milan, Ibra sta tornando

In casa Milan Stefano Pioli potrebbe avere presto una nuova arma a disposizione: si tratta di Zlatan Ibrahimovic che, nonostante la carta d'identità, è pronto a tornare in campo dopo i guai al ginocchio che l'hanno tormentato negli ultimi mesi.

Direttamente da Milanello, giunge oggi una notizia che farà piacere anche ai fantallenatori e ai tifosi rossoneri: Zlatan Ibrahimovic ha mosso i primi passi in gruppo in allenamento e potrebbe presto tornare a dire la sua. L'attaccante svedese, infatti, ha svolto la prima parte della sessione con i compagni, solamente in seguito ha proseguito col suo programma di lavoro personalizzato.

Il rientro in campo è sempre più vicino e ben presto Ibra tornerà a disposizione di mister Pioli. L'obiettivo è riuscire a tornare sul terreno di gioco per il match di Champions League contro il Tottenham o addirittura prima, nella gara di campionato contro il Torino.

Fantacalcio.it per Adnkronos