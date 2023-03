Milan, le ultime su Maignan e Tomori

Nuovi esami in settimana per i due infortunati

Arrivano ulteriori aggiornamenti in casa Milan in merito alle condizioni di Maignan, Bennacer e Tomori, in vista dell'andata di Champions League contro il Tottenham.

Le assenze dei tre calciatori stanno pesando e non poco nell'economia del gioco di Pioli, con un mese di gennaio disastroso dal punto di vista dei risultati.

Nei prossimi due giorni sono in programma dei nuovi esami per verificare le condizioni e il conseguente recupero di Mike Maignan, Fikayo Tomori e Ismael Bennacer. I tre rossoneri salteranno sicuramente l'impegno di venerdì sera contro il Torino: la speranza è di recuperarli tutti per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham.

Filtra maggiore pessimismo per Maignan e Bennacer, decisamente più "semplice" invece ipotizzare di avere a disposizione Tomori. L'obiettivo è comunque di averli quantomeno in panchina: il momento è difficile, motivo per cui Pioli vorrebbe avere tutto il gruppo unito per affrontare al meglio quella che potrebbe essere la partita della svolta, soprattutto a livello mentale.

Fantacalcio.it per Adnkronos