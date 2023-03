Milan: Maignan ancora in gruppo, ancora a parte Bennacer e Calabria

In casa Milan c'è grande attesa per il ritorno in campo di Mike Maignan. Il portiere dei rossoneri viaggia verso il rientro dopo i guai fisici al polpaccio che l'hanno tenuto fuori dai giochi per tutta la prima parte di stagione.

Direttamente da Milanello, infatti, giungono buone notizie. Già ieri interamente in gruppo, anche oggi il portiere ha lavorato con il resto della squadra. Nella giornata di domani ci sarà il provino decisivo diretto da mister Stefano Pioli: all'orizzonte c'è la sfida contro l'Atalanta e l'allenatore non ha ancora sciolto le riserve sulla possibilità di schierare o meno Maignan dal primo minuto.

Una notizia che tiene sulle spine tutti i fantallenatori, in trepidante attesa di ritrovare uno dei top player della propria rosa.

Serve ancora tempo, invece, per Ismael Bennacer e Davide Calabria: i due si sono allenati a parte anche oggi, svolgendo lavoro personalizzato sul campo.

Fantacalcio.it per Adnkronos