Milan, notte da 'incubo' a Napoli: fuochi d'artificio e cori - Video

Cori e fuochi d'artificio per non far dormire il Milan prima della sfida di Champions League. I tifosi del Napoli hanno 'vivacizzato' la notte alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale in programma stasera allo stadio Maradona. Davanti all'albergo del Milan, decine di supporters hanno intonato cori e acceso fuochi d'artificio per impedire ai giocatori rossoneri di dormire. A pagare dazio anche Mike Grella: l'analista della Cbs ha pubblicato un video su Twitter. "Stanotte il Milan non dorme. E purtroppo nemmeno io", scrive.





No sleeping for Milan tonight, and unfortunately me also @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/aCT17258V5 — Mike Grella (@MikeGrella10) April 17, 2023