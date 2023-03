Milan, Pioli: "Bennacer out"

Torna la Champions League, domani tocca al Milan che sfiderà il Tottenham. La squadra rossonera è reduce dalla vittoria in campionato contro il Torino dopo un momento a dir poco complicato.

Nella conferenza stampa della vigilia, pero', Pioli ha annunciato che non recupererà Bennacer per la sfida di domani. Ma ecco le dichiarazioni dell'allenatore del diavolo: "Bennacer si è allenato con noi ma non è al 100% e non possiamo rischiare. Non ci sarà".

Sulla gara di domani e la sfida con Conte: "Se vogliamo pensare di poter vincere servono alti livelli d'intensità e qualità tecnica. Ci siamo preparati per questo. Sfida difficile, inevitabile che sia così per un ottavo. Conte è un grande allenatore e uno dei pochi colleghi che mi hanno chiamato per congratularsi per il titolo".

Sul ruolo di De Ketelaere: "Dove può giocare nel nuovo modulo? Trequarti, centrodestra".

