Milan, rientra Ibrahimovic?

Gennaio è stato un mese tremendo in casa Milan. Ma all'orizzonte c'è una buona notizia.

C'è la data per il rientro di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese vuole contribuire a dare la scossa ai rossoneri indipendentemente da come andrà il derby del prossimo turno e punta ad esserci contro il Torino, non solo per una prima convocazione a distanza di 8 mesi dall'intervento al ginocchio ma per scendere già in campo.



Ibra vuole essere in campo contro i granata per mettere minuti nella gambe per la successiva sfida dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham che resta l'obiettivo principale dello svedese.

Prima però ci sarà il Toro, ed è l'impegno cerchiato in rosso per rivedere Ibrahimovic nella lista dei convocati di Pioli per la prima volta dal trionfo tricolore di Reggio Emilia. Anche un segnale per il Milan in ginocchio delle ultime settimane.

Fantacalcio.it per Adnkronos