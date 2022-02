Milan-Samp 1-0, rossoneri a caccia della vetta - Diretta

La Samp potrebbe pungere al 4', ma Caputo non sfrutta l'opportunità di calciare dal limite. Al primo affondo, il Milan colpisce. Maignan da portiere si trasforma in suggeritore, lancio millimetrico per accendere Leao che scappa a sinistra, entra in area e non sbaglia: 1-0 al 9'. Il vantaggio permette alla squadra allenata da Pioli di gestire il gioco in scioltezza. Il Milan controlla il possesso, senza forzare. La Samp non riesce a imbastire una reazione degna di nota. Il match scorre via senza sussulti fino al 44', quando Messias calcia a botta sicura da 10 metri. Sinistro potente, miracolosa parata di Falcone che evita il raddoppio rossonero. Si va al riposo sull'1-0.