E' fissato per le 21 di oggi, martedì 14 febbraio, il fischio di inizio della partita tra Milan e Tottenham, l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il match, che si gioca allo stadio Meazza di Milan, sarà trasmesso da Mediaset e da Sky. Sarà possibile vederlo in tv in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 per gli abbonati. In streaming il sarà visibile su Mediaset Infinity, SkyGo e Now.