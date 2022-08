Milan-Udinese 4-2, buona la prima per i campioni d'Italia

Parte bene il campionato del Milan campione d'Italia: contro l'Udinese ospite a San Siro finisce 4-2 con doppietta di Rebic. Il primo gol però è degli ospiti già nel secondo minuto del match, a cura di Becao, raggiunge il Milan con Hernandez all'undicesimo, vantaggio dei Diavoli con Rebic al 15. Pareggio Udinese siglato da Masina nel recupero. Nella ripresa gol di Brahim Diaz. La doppietta di Rebic al 68' chiude la partita e non bastano i sei minuti di recupero all'Udinese per recuperare.

Primi tre punti anche per l'Atalanta di Gasperini nell'avvio di campionato: a Marassi contro la Sampdoria i nerazzurri si sono imposti per 2 a 0. A segnare per primo Rafael Toloi al 26', con il primo tempo chiuso in vantaggio per gli ospiti. Nella ripresa l'Atalanta raddoppia con Ademola Lookman nel quinto minuto di recupero, primo gol in Serie A del nigeriano classe '97.