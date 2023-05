Milani (Comune Bologna): "Con gemello digitale riqualificazione mirata"

"I dati ci dicono che la riqualificazione degli edifici è prioritaria in qualsiasi politica di contrasto al cambiamento climatico (a Bologna sono responsabili del 71% delle emissioni inquinanti), per questo con ‘Missione clima’ ci siamo impegnati come città per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030”. A parlare è Marika Milani, capo del dipartimento Urbanistica del Comune di Bologna, intervenuta al panel “Il digital twin per il governo e la gestione della città” a REbuild 2023, per parlare dell’impegno della città nella transizione energetica ed ecologica degli edifici nell’ambito del “gemello digitale”, progetto di rappresentazione virtuale della città al fine di migliorarne i servizi e la vivibilità.

“Bologna ha uno dei centri storici più grandi d’Europa e avremo difficoltà a trovare la sintesi tra i vincoli imposti sugli edifici del patrimonio storico e le prescrizioni della riqualificazione energetica - spiega Milani - i dati raccolti grazie al gemello digitale ci aiuteranno a capire la situazione di ogni singolo edificio, la sua risposta dinamica e non statica alle sollecitazioni esterne, in un aggiornamento in tempo reale della situazione urbanistica, molto più efficace di una fotografia”.

Il gemello digitale, il grande progetto a cui il Comune di Bologna sta lavorando, è uno strumento virtuale che funziona in simbiosi con la città, predisposto per analizzare, correlare e visualizzare i dati, per facilitare la comprensione e l'esplorazione dei fenomeni e dei sistemi della città. Serve a prevedere in anticipo le evoluzioni urbane, anche attraverso la costruzione di scenari ipotetici e la simulazione della loro evoluzione nel tempo, a monitorare l’evoluzione e gli effetti degli eventi esterni e delle azioni di governo, a ottimizzare l'efficacia dei servizi e l'impatto delle azioni di governo, tramite una loro continua revisione in base ai dati sul loro funzionamento, e in definitiva a supportare le decisioni politiche e la loro traduzione in azioni per il cambiamento urbano. Grazie al gemello digitale i cittadini sono coinvolti in processi di progettazione e di cambiamento dei comportamenti, che partono dal digitale e si trasferiscono nel reale.