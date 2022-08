Milano, 11enne in bici travolto e ucciso da auto pirata

Doveva ancora compiere 12 anni il giovane che attorno alla mezzanotte di ieri è stato investito e ucciso da un automobilista in via Bartolini, nella periferia nord-ovest di Milano. Il ragazzo, cittadino di origini egiziane, è stato travolto mentre era in sella alla sua bicicletta. Il padre, che era con lui, non è rimasto coinvolto nello scontro. L'uomo alla guida dell'auto avrebbe colpito il giovane ciclista di lato. Quattro ore dopo lo scontro, l'automobilista, fuggito nel frattempo dal luogo dell'incidente, si sarebbe costituito in una stazione di polizia vicino a via Bartolini.

