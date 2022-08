Un 12enne è stato investito e ucciso da un automobilista in via Bartolini, nella periferia nord-ovest di Milano. Il ragazzo, cittadino di origini egiziane, è stato travolto mentre era in sella alla sua bicicletta. L'automobilista, 22 anni, non si è fermato a soccorrere la vittima. potrebbe essere accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.