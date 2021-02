Milano, 16enne accoltellato in strada

(Adnkronos)

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato ferito in strada, a Milano, nella notte tra ieri e oggi. Il giovane, nato in Spagna, è stato soccorso in viale Molise attorno all’una di notte da personale del 118: aveva due ferite alla schiena da arma bianca. Trasportato al Policlinico in codice rosso, il 16enne, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato poi trasferito alla clinica De Marchi.

Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Stando a quanto ricostruito finora il giovane, trovato in stato di ebrezza, avrebbe affermato di essere stato colpito alle spalle da uno straniero.