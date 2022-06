Milano, 19enne uccide il padre e chiama i carabinieri

Intorno alle 9 di questa mattina a Sesto San Giovanni, Milano, un giovane italiano 19enne ha contattato il 112 riferendo di aver ucciso il padre. I Carabinieri della locale Compagnia Carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato all’interno dell’abitazione il giovane in stato di shock. In camera da letto c'era il cadavere dell'uomo, 57 anni. Sul posto operano i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo di Milano, che stanno effettuando i rilievi in attesa dell’arrivo del medico legale.