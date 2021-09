Milano, 36enne ucciso a Cesano Boscone: c'è un fermo

Un 56enne tunisino è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri di Corsico per l'omicidio di ieri a Cesano Boscone, nel milanese. La vittima è un italiano di 36 anni, accoltellato alla gola.

Alle 16:40 circa di ieri, in seguito a una segnalazione arrivata al 118, i militari della stazione di Cesano Boscone e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico sono intervenuti in via dei Tigli, dove era stata segnalata la presenza di un uomo accoltellato alla gola e in gravi condizioni. L'uomo, un italiano di 36 anni, è stato soccorso e portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, in gravi condizioni, dove è morto per le ferite riportate. L’autore del gesto si era dato alla fuga.